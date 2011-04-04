Acceptus написав:посетитель написав:От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".
Далее цитата:
"Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.
Хтось стикався з такими проблемами?"
"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"
Банк приведенный.Итог минус 30%.
Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.
Банк Південний. Вгадав?
Ну да