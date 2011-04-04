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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:38
Acceptus написав: посетитель написав:
От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".
Далее цитата:
"Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.
Хтось стикався з такими проблемами?"
"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"
Банк приведенный.Итог минус 30%.
Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.
Банк Південний. Вгадав?
Ну да
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:06
посетитель написав:
"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"
Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:36
Amethyst написав: посетитель написав:
"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"
Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв
С чего вы додумали что там уголовка(мошенничество)?То что пояснить клиент хочет так это логично.На кону 30% стоИт.То что банка не хочет даже слушать это тоже понятно.Они то ничего не теряют.Даже приобретают.
Банк просто по своим каким то внутренним убеждениям решил не работать с этим клиентом.Называется: операции клиента нам кажутся не стандартными , разбираться нам лень.Лучше откажем, а то ещё и НБУ вздрючит.И оно банку действительно так легче, да ещё и 30% поиметь.
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