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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1834183518361837

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:38

  Acceptus написав:
  посетитель написав:От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".

Далее цитата:
"Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.

Хтось стикався з такими проблемами?"


"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Банк приведенный.Итог минус 30%.

Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.


Банк Південний. Вгадав? :mrgreen:


Ну да :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  посетитель написав:"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка :idea:
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:36

  Amethyst написав:
  посетитель написав:"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка :idea:
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв :mrgreen: :mrgreen:


С чего вы додумали что там уголовка(мошенничество)?То что пояснить клиент хочет так это логично.На кону 30% стоИт.То что банка не хочет даже слушать это тоже понятно.Они то ничего не теряют.Даже приобретают.

Банк просто по своим каким то внутренним убеждениям решил не работать с этим клиентом.Называется: операции клиента нам кажутся не стандартными , разбираться нам лень.Лучше откажем, а то ещё и НБУ вздрючит.И оно банку действительно так легче, да ещё и 30% поиметь.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:14

  посетитель написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка :idea:
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв :mrgreen: :mrgreen:


С чего вы додумали что там уголовка(мошенничество)?То что пояснить клиент хочет так это логично.На кону 30% стоИт.То что банка не хочет даже слушать это тоже понятно.Они то ничего не теряют.Даже приобретают.

Банк просто по своим каким то внутренним убеждениям решил не работать с этим клиентом.Называется: операции клиента нам кажутся не стандартными , разбираться нам лень.Лучше откажем, а то ещё и НБУ вздрючит.И оно банку действительно так легче, да ещё и 30% поиметь.

Відкрию маленьку тайну. У деяких клієнтів у даних банку прямо пишуть - "шахрай". І там вже пофіг на доки чи пояснення.
І насправді, у подібних ситуаціях таки у співвідношенні 9/1 банк без обгрунтованих підстав не розриває відносини. Там на одного виконавця - десять перевіряльників. А те що там пишуть клієнти - що вони білі та пухнасті - то це їхні лише нещірі виправдовування.
1finanсier
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