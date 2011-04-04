RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1835183618371838>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:38

  Acceptus написав:
  посетитель написав:От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".

Далее цитата:
"Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.

Хтось стикався з такими проблемами?"


"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Банк приведенный.Итог минус 30%.

Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.


Банк Південний. Вгадав? :mrgreen:


Ну да :)
посетитель
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  посетитель написав:"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка :idea:
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:36

  Amethyst написав:
  посетитель написав:"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка :idea:
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв :mrgreen: :mrgreen:


С чего вы додумали что там уголовка(мошенничество)?То что пояснить клиент хочет так это логично.На кону 30% стоИт.То что банка не хочет даже слушать это тоже понятно.Они то ничего не теряют.Даже приобретают.

Банк просто по своим каким то внутренним убеждениям решил не работать с этим клиентом.Называется: операции клиента нам кажутся не стандартными , разбираться нам лень.Лучше откажем, а то ещё и НБУ вздрючит.И оно банку действительно так легче, да ещё и 30% поиметь.
посетитель
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:14

  посетитель написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Пояснювати треба тільки тоді, коли це вимагає банка :idea:
А якщо, ну наприклад, чел підпадає під шахрайство, то банка не буде брати ніяких пояснень, а просто закриє рах-ки, а чел хай ще банці подякує, що вона не заявила у поліцію. Хоча, наприклад, Тася самостійно відкриває ЄРДР і щось там вимагає якихось пояснень від клієнта, що він нічого у неє не вкраввв :mrgreen: :mrgreen:


С чего вы додумали что там уголовка(мошенничество)?То что пояснить клиент хочет так это логично.На кону 30% стоИт.То что банка не хочет даже слушать это тоже понятно.Они то ничего не теряют.Даже приобретают.

Банк просто по своим каким то внутренним убеждениям решил не работать с этим клиентом.Называется: операции клиента нам кажутся не стандартными , разбираться нам лень.Лучше откажем, а то ещё и НБУ вздрючит.И оно банку действительно так легче, да ещё и 30% поиметь.

Відкрию маленьку тайну. У деяких клієнтів у даних банку прямо пишуть - "шахрай". І там вже пофіг на доки чи пояснення.
І насправді, у подібних ситуаціях таки у співвідношенні 9/1 банк без обгрунтованих підстав не розриває відносини. Там на одного виконавця - десять перевіряльників. А те що там пишуть клієнти - що вони білі та пухнасті - то це їхні лише нещірі виправдовування.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 02.09.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:52

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення — огляд НБУ

Що, на вашу думку, буде з депозитами та кредитами далі? Чи очікувати чергового зниження облікової ставки в червні?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6163
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:31

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення — огляд НБУ

Що, на вашу думку, буде з депозитами та кредитами далі? Чи очікувати чергового зниження облікової ставки в червні?

Крах
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16770
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:27

  1finanсier написав:
Відкрию маленьку тайну. У деяких клієнтів у даних банку прямо пишуть - "шахрай"
сразу при первом открытии первого счета так пишут? или уже после запроса из "органов" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Банк сам приймає рішення про можливість шахрайських дій від клієнта. І тим самим встановлює анлімвисокий ступінь ризику. В цьому випадку Пояснення від клієнта це просто формальність. Банк самостійно проводить розслідування 30..60 дн, надає клієнту різні відписки... і спокійно розриває відносини БЕЗ повідомлення у поліцію ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:57

  Amethyst написав:Банк
розриває відносини БЕЗ повідомлення у поліцію
я думав про ситуацію запитів про особу не у а з поліції
flysoulfly
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:22

Re: Байки про банки і не тільки....

З поліції запити можуть бути тільки при відкритому ЄРДР і рішенням суду... це банку дуже не вигідно (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 1835183618371838>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 254453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 114779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 41235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3998)
21.05.2024 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.