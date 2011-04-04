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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:28
Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм )
Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.
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Amethyst
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:40
Amethyst написав:
Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
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flysoulfly
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