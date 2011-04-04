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Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм ) Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?