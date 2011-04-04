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Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм ) Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Банк проверяет инф-ю по своим каналам. Месяцами проверяет, заморозив ваши остатки. Банк хорошо видит движение средств, видит десятки-сотни жалоб от дропов... И принимает решение о рисках. Ваша задача убедить банку, шо вы не шахрай, а именно дроп и есть шахрай. Правда банку от этого не легче, бо вы уже замазаны
ПС. Так дроп еще может и ЕРДР (криминальне впровадження!) открыть... или сам банк откроет, т.к. к нему прийдет 100 жалоб. Причем сама полиция может не дать ход этому ЕРДР, бо реальных доказательст ну никаких. У полиции, кажись есть 60 дн на само следствие... вот банк и тянет резину до 60 дн, а потом быро и тихо выпроваживает (проблемного) клиента
Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
Банк проверяет инф-ю по своим каналам. Месяцами проверяет, заморозив ваши остатки. Банк хорошо видит движение средств, видит десятки-сотни жалоб от дропов... И принимает решение о рисках. Ваша задача убедить банку, шо вы не шахрай, а именно дроп и есть шахрай. Правда банку от этого не легче, бо вы уже замазаны
ПС. Так дроп еще может и ЕРДР (криминальне впровадження!) открыть... или сам банк откроет, т.к. к нему прийдет 100 жалоб. Причем сама полиция может не дать ход этому ЕРДР, бо реальных доказательст ну никаких. У полиции, кажись есть 60 дн на само следствие... вот банк и тянет резину до 60 дн, а потом быро и тихо выпроваживает (проблемного) клиента
ужжас... но шото я не пойму, какой интерес тех 100 дропов, оплативших жертве. Им банк деньги возвращает?