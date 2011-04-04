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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1835183618371838

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:28

Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм )
Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:40

  Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:27

https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:49

  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів


Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:50

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?


Особисто у мене був випадок з моно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 22:24

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?

Банк проверяет инф-ю по своим каналам. Месяцами проверяет, заморозив ваши остатки.
Банк хорошо видит движение средств, видит десятки-сотни жалоб от дропов... И принимает решение о рисках. Ваша задача убедить банку, шо вы не шахрай, а именно дроп и есть шахрай. Правда банку от этого не легче, бо вы уже замазаны :(

ПС. Так дроп еще может и ЕРДР (криминальне впровадження!) открыть... или сам банк откроет, т.к. к нему прийдет 100 жалоб. Причем сама полиция может не дать ход этому ЕРДР, бо реальных доказательст ну никаких. У полиции, кажись есть 60 дн на само следствие... вот банк и тянет резину до 60 дн, а потом быро и тихо выпроваживает (проблемного) клиента :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:15

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Зараз дуже расповсюджена шахрайська тема через дропів
Ви щось продаєте/міняєте, а кошти приходятт вам з картки дропа. А дроп пише заяву, що товар НЕ отримав і вимагає повернення грошей. Так ви становитеся шахраєм
и шо, какой именно банк повелся просто на заяву левого васи, без ментовского подтверждения ситуации ?

Банк проверяет инф-ю по своим каналам. Месяцами проверяет, заморозив ваши остатки.
Банк хорошо видит движение средств, видит десятки-сотни жалоб от дропов... И принимает решение о рисках. Ваша задача убедить банку, шо вы не шахрай, а именно дроп и есть шахрай. Правда банку от этого не легче, бо вы уже замазаны :(

ПС. Так дроп еще может и ЕРДР (криминальне впровадження!) открыть... или сам банк откроет, т.к. к нему прийдет 100 жалоб. Причем сама полиция может не дать ход этому ЕРДР, бо реальных доказательст ну никаких. У полиции, кажись есть 60 дн на само следствие... вот банк и тянет резину до 60 дн, а потом быро и тихо выпроваживает (проблемного) клиента :(
ужжас...
но шото я не пойму, какой интерес тех 100 дропов, оплативших жертве. Им реально банк деньги возвращает просто по их жалобе?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:21

  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів

Які ризики для пересічного?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:32

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 02:44

  посетитель написав:
  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів


Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.

Я спочатку теж так подумав, але сума у 600к дещо зовсім трошки замала для відкритої статистики. Там замазано хто здійснив і, певно, картка чи рахунок. У коментах ніби сходяться на тому, що це був один платіж і т.я. сума більша за 400к, то потрапив на фінмон. Не ясно лише, що це за р2р пропускає 600к одним махом.
klug
 
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