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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1836183718381839

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:20

  Investor_K написав:
  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів

Які ризики для пересічного?

Непередбачені дії
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:23

  klug написав:
  посетитель написав:
  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів


Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.

Я спочатку теж так подумав, але сума у 600к дещо зовсім трошки замала для відкритої статистики. Там замазано хто здійснив і, певно, картка чи рахунок. У коментах ніби сходяться на тому, що це був один платіж і т.я. сума більша за 400к, то потрапив на фінмон. Не ясно лише, що це за р2р пропускає 600к одним махом.


У мене особисто приблизно до 100 переказів з моїх карток різних банків на картку в одному банку ,загальний обсяг за 1 рік більше ніж у листі в оповіщенні. Є над чим подумати.
sens
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Повідомлень: 16775
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  #<1 ... 1836183718381839
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