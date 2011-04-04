Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць)



1) 🧑‍🏭Найманий працівник підприємства з смт. на Вінниччині,

• Вік 52 роки

• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.

Зареєструвалась в 4 банках через дистанційний онбординг.

Через 2 тижні почала отримувати понад 17 Р2Р-трансакцій в день від різних отримувачів та переказувати до інших банків.

Щоденний обсяг трансакцій по картці сягнув 160 тис грн.



2) 👨‍🎓Студент з Одеси,

• Вік 19 років,

• Розмір доходів до 20 тис грн.

Відкрив з інтервалом в тиждень рахунки в 2 банках користуючись дистанційним онбордингом,

Провів за один місяць трансакцій загальний оборот по 300 тис грн у обох банках.



3) 👷‍♀️Найманий працівник з Миколаєва,

• Вік 38 років

• Розмір доходів до 11 тис грн.

Відкрила рахунки в 4 банках використовуючи дистанційний онбординг, вірогідно знаходячись за кордоном

Піковий оборот сягнув 980 тис грн в місяць від різних відправників та до різних отримувачів



4) 👨‍🌾Безробітний з села на Миколаївщині,

• Вік 20 років

• Розмір доходів до 8 тис грн.

Відкрив рахунок в одному з банків України

Через 3 місяці після відкриття рахунку почались трансакції отримання та відправки переказів P2P

Cума переказів склала 1.8 млн грн в місяць за 453 трансакції.



5) 👵Пенсіонер з міста Харків,

• Вік 67 роки

• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.

За одну ніч проти 26.12.2023 у банку де обслуговується було відкрито 9 депозитних рахунків (серед яких були назви «На автобус», «На діамант», «На пікап») для

накопичення коштів,

За ніч було зібрано понад 2.1 млн грн., усі зібрані кошти були виведені з рахунку у період з 8 по 14 годину 26.12.2024

Клієнтка була переконана що збирає кошти на потреби ЗСУ



➿Загальна типова поведінка:

1. Новий клієнт в банку, або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань

та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів);

2. Понад 97% обороту складають перекази, майже завжди відсутні звичайні операції купівлі товарів робіт та послуг, або отримання готівки;

3. У операцій переказів майже немає, або рідко зустрічаються спільні критерії чи показники, різні чеки, різні отримувачі, різні відправники;

4. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину