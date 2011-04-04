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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1837183818391840>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:20

  Investor_K написав:
  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів

Які ризики для пересічного?

Непередбачені дії
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:23

  klug написав:
  посетитель написав:
  sens написав:https://t.me/yankiv_law/1335

Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів


Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.

Я спочатку теж так подумав, але сума у 600к дещо зовсім трошки замала для відкритої статистики. Там замазано хто здійснив і, певно, картка чи рахунок. У коментах ніби сходяться на тому, що це був один платіж і т.я. сума більша за 400к, то потрапив на фінмон. Не ясно лише, що це за р2р пропускає 600к одним махом.


У мене особисто приблизно до 100 переказів з моїх карток різних банків на картку в одному банку ,загальний обсяг за 1 рік більше ніж у листі в оповіщенні. Є над чим подумати.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:34

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів

Чи стикалися ви самі, або знаєте приклади вирішення питань з проблемним боргом? Користувалися реструктуризацією? Можливо, знаєте інші дієві варіанти? Поділіться, будь ласка.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:24

Огляд інвестиційних векторів і ситуації на моменті

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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:24

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:
Відкрию маленьку тайну. У деяких клієнтів у даних банку прямо пишуть - "шахрай"
сразу при первом открытии первого счета так пишут? или уже после запроса из "органов" ?

Аметист точно все описав. СБ банку може самостійно без поліції винести вердикт і по-тихому сплавити "проблемного клієнта" Але звісно, для цього повині бути причини. Ніхто відразу нового клінта не виганятиме. НБУ карає величезними штрафами, якщо банк за кимось не догледів, то ж банк краще розпрощається з якимось підозрілим клієнтом, ніж буде наражати себе хоч на одновідсоткову небезпеку сплатити штраф.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:06

Київстар у грудні 2023...

Київстар почав розсилати SMS про відключення 3G👇

Київстар планує припинити підтримку 3G для подальшого розвитку 4G-мережі та впровадження нових технологій.

Рекомендуємо увімкнути 4G/LTE на вашому смартфоні, щоб надалі користуватися швидкісним мобільним інтернетом та звʼязком. Інформування про дату відключення 3G відбудеться заздалегідь.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:14

Цікаві. Під час блекаутів 4Г дох перши, а 3Г ще якийсь час тримався. І ще цікаво чи 2Г залишать, VoLTE у мене й досі не пахне.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:34

и это при том, шо киевстар до сих пор явно не полностью оправился после декабрьского факапа... и до сих пор бывают глюки и биллинга, и аппки, и смс "теряются". Осталось еще принудительно попереводить оставшихся клиентов на "улучшенные" более дорогие тарифы. Сразу бы переводили на какой-нибудь "5г-" :mrgreen: По многочисленнвм просьбам трудящихся.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:26

Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць)

1) 🧑‍🏭Найманий працівник підприємства з смт. на Вінниччині,
• Вік 52 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
Зареєструвалась в 4 банках через дистанційний онбординг.
Через 2 тижні почала отримувати понад 17 Р2Р-трансакцій в день від різних отримувачів та переказувати до інших банків.
Щоденний обсяг трансакцій по картці сягнув 160 тис грн.

2) 👨‍🎓Студент з Одеси,
• Вік 19 років,
• Розмір доходів до 20 тис грн.
Відкрив з інтервалом в тиждень рахунки в 2 банках користуючись дистанційним онбордингом,
Провів за один місяць трансакцій загальний оборот по 300 тис грн у обох банках.

3) 👷‍♀️Найманий працівник з Миколаєва,
• Вік 38 років
• Розмір доходів до 11 тис грн.
Відкрила рахунки в 4 банках використовуючи дистанційний онбординг, вірогідно знаходячись за кордоном
Піковий оборот сягнув 980 тис грн в місяць від різних відправників та до різних отримувачів

4) 👨‍🌾Безробітний з села на Миколаївщині,
• Вік 20 років
• Розмір доходів до 8 тис грн.
Відкрив рахунок в одному з банків України
Через 3 місяці після відкриття рахунку почались трансакції отримання та відправки переказів P2P
Cума переказів склала 1.8 млн грн в місяць за 453 трансакції.

5) 👵Пенсіонер з міста Харків,
• Вік 67 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
За одну ніч проти 26.12.2023 у банку де обслуговується було відкрито 9 депозитних рахунків (серед яких були назви «На автобус», «На діамант», «На пікап») для
накопичення коштів,
За ніч було зібрано понад 2.1 млн грн., усі зібрані кошти були виведені з рахунку у період з 8 по 14 годину 26.12.2024
Клієнтка була переконана що збирає кошти на потреби ЗСУ

➿Загальна типова поведінка:
1. Новий клієнт в банку, або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань
та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів);
2. Понад 97% обороту складають перекази, майже завжди відсутні звичайні операції купівлі товарів робіт та послуг, або отримання готівки;
3. У операцій переказів майже немає, або рідко зустрічаються спільні критерії чи показники, різні чеки, різні отримувачі, різні відправники;
4. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:02

  vitaliiangel написав:
Ось приклади і механізми по «дропам»

Загальна типова поведінка:
1.
або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань
та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів);
"всєгда так дєлаю"© :twisted:
примерно так и происходило всегда при схемах депозитных "столбов"

нунєхрєнасє, сóросы-воротилы
понад 100 тис. грн (!!!) за декілька(!!!) днів
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