Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування, а не по-вовчому рвати кошти ))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування, а не по-вовчому рвати кошти ))
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:39
это не понял: там же не про 1 день...
таки кошерно именно только зачислять (хоть и 100500 раз итого на овер100Кгрн. ),
главное затем не снимать неделями?
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:52
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:25
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