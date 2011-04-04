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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1837183818391840

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування, а не по-вовчому рвати кошти ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:39

  Amethyst написав:Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування
:oops: это не понял: там же не про 1 день...

таки кошерно именно только зачислять (хоть и 100500 раз итого на овер100Кгрн. ),
главное затем не снимать неделями?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:52

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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць
вот после таких дроповиков и безумного фанатизма банковского финмона у честного человека рука будет труситься, чтоб кинуть сотку гривен на чужую карту
otshelnick1
 
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