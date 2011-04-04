Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць)
1) 🧑🏭Найманий працівник підприємства з смт. на Вінниччині, • Вік 52 роки • Розмір доходів до 20 тис грн в місяць. Зареєструвалась в 4 банках через дистанційний онбординг. Через 2 тижні почала отримувати понад 17 Р2Р-трансакцій в день від різних отримувачів та переказувати до інших банків. Щоденний обсяг трансакцій по картці сягнув 160 тис грн.
2) 👨🎓Студент з Одеси, • Вік 19 років, • Розмір доходів до 20 тис грн. Відкрив з інтервалом в тиждень рахунки в 2 банках користуючись дистанційним онбордингом, Провів за один місяць трансакцій загальний оборот по 300 тис грн у обох банках.
3) 👷♀️Найманий працівник з Миколаєва, • Вік 38 років • Розмір доходів до 11 тис грн. Відкрила рахунки в 4 банках використовуючи дистанційний онбординг, вірогідно знаходячись за кордоном Піковий оборот сягнув 980 тис грн в місяць від різних відправників та до різних отримувачів
4) 👨🌾Безробітний з села на Миколаївщині, • Вік 20 років • Розмір доходів до 8 тис грн. Відкрив рахунок в одному з банків України Через 3 місяці після відкриття рахунку почались трансакції отримання та відправки переказів P2P Cума переказів склала 1.8 млн грн в місяць за 453 трансакції.
5) 👵Пенсіонер з міста Харків, • Вік 67 роки • Розмір доходів до 20 тис грн в місяць. За одну ніч проти 26.12.2023 у банку де обслуговується було відкрито 9 депозитних рахунків (серед яких були назви «На автобус», «На діамант», «На пікап») для накопичення коштів, За ніч було зібрано понад 2.1 млн грн., усі зібрані кошти були виведені з рахунку у період з 8 по 14 годину 26.12.2024 Клієнтка була переконана що збирає кошти на потреби ЗСУ
➿Загальна типова поведінка: 1. Новий клієнт в банку, або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів); 2. Понад 97% обороту складають перекази, майже завжди відсутні звичайні операції купівлі товарів робіт та послуг, або отримання готівки; 3. У операцій переказів майже немає, або рідко зустрічаються спільні критерії чи показники, різні чеки, різні отримувачі, різні відправники; 4. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину
. Кому продати картки з гарною історією та офіційними надходженням коштів ?)
Пишний довго пояснював, але я так і не зрозумів, чому обмеження саме не вихідні р2р зламає цю схему. У моєму розумінні картки дропів умовно виконували роль терміналу, а з того, що описують у всіх цих поясненнях, там ледь не міксер, як у криптовалютах, з тисячами трансакцій як на вхід, так і на вихід. Для чого стільки виходів через р2р? Чи основна проблема не гемблінг і т.д., а саме крипто р2р?
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