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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 тра, 2024 15:20
V2 написав: Amethyst написав:
Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.
Не зовсім зрозумів - яка може бути квитанція, якщо, наприклад, Ви продаєте вживаний товар?
Отримувати товар має право той, хто оплатив. Тому потрібна від нього квиташка на переказ вам грошей. Причому не фотка екрану мабіли, а стандартна квиташка з ІБ
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Amethyst
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