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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1838183918401841

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:20

  V2 написав:
  Amethyst написав:Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.


Не зовсім зрозумів - яка може бути квитанція, якщо, наприклад, Ви продаєте вживаний товар?

Отримувати товар має право той, хто оплатив. Тому потрібна від нього квиташка на переказ вам грошей. Причому не фотка екрану мабіли, а стандартна квиташка з ІБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 11:38

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:34

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:33

14.06.2024
22 - річний касир комерційного банку привласнив 400 тис. доларів США, які мав перерахувати і повернути – йому повідомили про підозру


https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=362996
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:25

  greenozon написав:14.06.2024
22 - річний касир комерційного банку привласнив 400 тис. доларів США, які мав перерахувати і повернути – йому повідомили про підозру


https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=362996

припустимо, якщо рахувати то це по трохи більше 1000 y.e. на місяць на наступні 33 роки. І це навіть якщо не враховувати вартість грошей у часі. Але гадаю що заробітна плата касира, яку він отримував є меньшою ніж 1000 y.e. Тобто працюючи там касиром до 55 років не заробив би цих грошей.
Наскільки я зрозумів то коштів в нього не знайшли. Майна у 22 річного напевно немає, тобто без конфіскації майна. За ч.5 ст.191 КК України хлопчина отримає від семи до дванадцяти років та вийде у 29 або 34 роки у найгіршому випадку.
Таке собі бронювання на 7-10-12 років :mrgreen:

PS: Можливо він для себе все і порахував, ні в якому разі не підтримую та не оправдовую його вчинок
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:33

  Lost написав:
  greenozon написав:14.06.2024
22 - річний касир комерційного банку привласнив 400 тис. доларів США, які мав перерахувати і повернути – йому повідомили про підозру


https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=362996

припустимо, якщо рахувати то це по трохи більше 1000 y.e. на місяць на наступні 33 роки. І це навіть якщо не враховувати вартість грошей у часі. Але гадаю що заробітна плата касира, яку він отримував є меньшою ніж 1000 y.e. Тобто працюючи там касиром до 55 років не заробив би цих грошей.
Наскільки я зрозумів то коштів в нього не знайшли. Майна у 22 річного напевно немає, тобто без конфіскації майна. За ч.5 ст.191 КК України хлопчина отримає від семи до дванадцяти років та вийде у 29 або 34 роки у найгіршому випадку.
Таке собі бронювання на 7-10-12 років :mrgreen:

PS: Можливо він для себе все і порахував, ні в якому разі не підтримую та не оправдовую його вчинок

гадаєте, він зможе скористатися тими грошима колись? дуже маловірогідно...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:11

Депоставки падають
податки (можуть) зрости

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-120624/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:35

  greenozon написав:Депоставки падають
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:35

  greenozon написав:Депоставки падають
дУпоставки
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:42

  sens написав:Які ви знаєте банки в яких євро віддають валютою

:shock:
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