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припустимо, якщо рахувати то це по трохи більше 1000 y.e. на місяць на наступні 33 роки. І це навіть якщо не враховувати вартість грошей у часі. Але гадаю що заробітна плата касира, яку він отримував є меньшою ніж 1000 y.e. Тобто працюючи там касиром до 55 років не заробив би цих грошей. Наскільки я зрозумів то коштів в нього не знайшли. Майна у 22 річного напевно немає, тобто без конфіскації майна. За ч.5 ст.191 КК України хлопчина отримає від семи до дванадцяти років та вийде у 29 або 34 роки у найгіршому випадку. Таке собі бронювання на 7-10-12 років
PS: Можливо він для себе все і порахував, ні в якому разі не підтримую та не оправдовую його вчинок
припустимо, якщо рахувати то це по трохи більше 1000 y.e. на місяць на наступні 33 роки. І це навіть якщо не враховувати вартість грошей у часі. Але гадаю що заробітна плата касира, яку він отримував є меньшою ніж 1000 y.e. Тобто працюючи там касиром до 55 років не заробив би цих грошей. Наскільки я зрозумів то коштів в нього не знайшли. Майна у 22 річного напевно немає, тобто без конфіскації майна. За ч.5 ст.191 КК України хлопчина отримає від семи до дванадцяти років та вийде у 29 або 34 роки у найгіршому випадку. Таке собі бронювання на 7-10-12 років
PS: Можливо він для себе все і порахував, ні в якому разі не підтримую та не оправдовую його вчинок
гадаєте, він зможе скористатися тими грошима колись? дуже маловірогідно...