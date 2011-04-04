|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:41
депозиты с пополнением
(на 2-4-6-8 месяцев) в каких банках сейчас еще ставки не понизили
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5009
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1643 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|255050
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|117069
|
|
|18
|42151
|