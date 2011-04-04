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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:41
депозиты с пополнением
(на 2-4-6-8 месяцев) в каких банках сейчас еще ставки не понизили
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flysoulfly
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:07
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:52
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:44
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Додано: Суб 22 чер, 2024 20:00
Доки бандити в податковій будуть кошмарити українців????
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greenozon
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