Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:41
депозиты
с пополнением
(на 2-4-6-8 месяцев) в каких банках сейчас еще ставки не понизили
flysoulfly
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:07
Ірина_
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:52
flysoulfly
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:44
flysoulfly
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Додано: Суб 22 чер, 2024 20:00
Доки бандити в податковій будуть кошмарити українців????
greenozon
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:08
Рада ухвалила реформу БЕБ Як ОП хотів обдурити МВФ Хто буде наступним премʼєром Як спецслужби контролюють закупівлі зброї Корупція в бойових частинах з виплатами Дурні рішення Енергоатому Новини про Віталія Кіма Апдейт про скасування «правок Лозового» Переслідування західними спецслужбами наших корупціонерів
flysoulfly
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Додано: Вів 25 чер, 2024 15:38
В Україні зʼявиться ще один державний банк Мотор - Банк. https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 25 чер, 2024 15:41
Investor_K
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Додано: Вів 25 чер, 2024 15:49
Investor_K написав:
Оце прикольно
Значит на него есть покупатель. Поэтому и играют в такую игру.
Игорь Алексеевич
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