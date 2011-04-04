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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1839184018411842

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:41

депозиты с пополнением (на 2-4-6-8 месяцев) в каких банках сейчас еще ставки не понизили :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:07

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:52

.

https://youtu.be/I6pyWl8bPuQ?si=n0vrA-ASGJEOcATi
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:44

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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:00

Доки бандити в податковій будуть кошмарити українців????


greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 00:08



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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:38

В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:41

  Игорь Алексеевич написав:В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html

Оце прикольно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:49

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html

Оце прикольно

Значит на него есть покупатель. Поэтому и играют в такую игру.
Игорь Алексеевич
 
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