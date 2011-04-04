RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1839184018411842

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:41

депозиты с пополнением (на 2-4-6-8 месяцев) в каких банках сейчас еще ставки не понизили :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1652 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:07

Корисний чатбот про депозити й інвестиції

Підпишіться на чатбот у Telegram або Viber
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4191
З нами з: 14.09.13
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:52

.

https://youtu.be/I6pyWl8bPuQ?si=n0vrA-ASGJEOcATi
flysoulfly
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1652 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:44

flysoulfly
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1652 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:00

Доки бандити в податковій будуть кошмарити українців????


greenozon
 
Повідомлень: 16332
З нами з: 01.06.14
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 00:08



Рада ухвалила реформу БЕБ

Як ОП хотів обдурити МВФ

Хто буде наступним премʼєром

Як спецслужби контролюють закупівлі зброї

Корупція в бойових частинах з виплатами

Дурні рішення Енергоатому

Новини про Віталія Кіма

Апдейт про скасування «правок Лозового»

Переслідування західними спецслужбами наших корупціонерів
flysoulfly
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1652 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:38

В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8053
З нами з: 13.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:41

  Игорь Алексеевич написав:В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html

Оце прикольно
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9914
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:49

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html

Оце прикольно

Значит на него есть покупатель. Поэтому и играют в такую игру.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8053
З нами з: 13.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Україні зʼявиться ще один державний банк
Мотор - Банк.
https://psm7.com/uk/bank/v-ukrayini-z%c ... ank-2.html

Оце прикольно

Значит на него есть покупатель. Поэтому и играют в такую игру.

Подивився ставки по депозитам -не фонтан
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9914
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1839184018411842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 256052
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 118021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 42548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6455)
25.06.2024 19:20
Sense Bank (12264)
25.06.2024 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.