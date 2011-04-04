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Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Зазначається, що від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Утім, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... isyac.html
Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення
В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим. Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".
Игорь Алексеевич написав:Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення
В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим. Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".