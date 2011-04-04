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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1840184118421843

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 06:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Депоставки падають
податки (можуть) зрости

А сенс їх збільшувати?
Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Зазначається, що від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Утім, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... isyac.html

Тобто в травні народ просто побіг робити вклади.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:32

Re: Байки про банки і не тільки....

1,26 млрд грн може бути на 21,9 млрд грн більше хіба що за від'ємне число. Мабуть таки мова про 1260 млрд грн у банках. Бо виходить як в старому анекдоті "от на ці 3% і живу"
DrVadson
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:21

Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення

В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.
Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".

https://money.novyny.live/problemi-zi-s ... 82436.html

Так поступят и др.
Ковид-21 отдыхает))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:Так поступят и др.
Ковид-21 отдыхает))
та ладно , МОНЯ ж работает только онлайн.
Позабудете о КЕШе , как о пережитке старого мира.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:22

  Игорь Алексеевич написав:Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення

В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.
Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".

https://money.novyny.live/problemi-zi-s ... 82436.html

Так поступят и др.
Ковид-21 отдыхает))


Тобто держбанк проблему з електропостачанням вирішити не зміг і вирішив якщо що фактично не працювати, а просто закрити відділення.Таке собі рішення.Менеджементу не забути премію за таке виписати.

Зараз інші держбанки подивляться на це все і скажуть, а ми що дурніше.І теж прикриють відділення.Сенс щось робити і намагатися вирішити проблему якщо оце таке прокатить.

Лікарням теж пропоную перейти в онлайн.З таким підходом.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:39

посетитель
Ну загалом то клієнтів менше стає.
Може відтік людей, а може ховаються мужики.
На Шулявці (поряд) велике відділення Райфа. Завжди 1-2 чоловіки всередині. Не більше.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну вони ж озвучили що відділення закривати вирішили не тому що людей мало, а саме із-за відключень.Тобто причина не в кількості людей.

Потім роздупляться що не дуже красиво получається і розкажуть те що ти запропонував :) .Типа клієнти всеодно не ходять і тут ще і проблеми з електропостачанням то ми відділення і прикриємо.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 04:44

Банка, де ніц не вирішиш без візиту до відділення - на будь-який чих гаряча лінія відправляє туди або у кращому випадку пропонує дати телефон відділення, щоб вони самі сказали йти до них. Восени перестали надходити ОТР-паролі: спочатку ледь вибив з ГЛ чому, потім довелося йти до відділення замовляти перевипуск картки, потім за 2 тижні знову йти, щоб її забрати, потім знову дзвонити на ГЛ, щоб знесли реєстрацію у ІБ, щоб з новою карткою я знову зміг зареєструватися і лише після цього все запрацювало. Усі ці муки були тому, що на субрахунку "Моїх заощаджень" застрягла валюта, яку ніяк не можна дістати без дійсної картки або робочого ІБ. Якби не працювало відділення, то я б її навіть з горя у магазині спустити не зміг би у цій ситуації. Я б ще зрозумів такий фінт вид Прихвата з його тисячами відділень, але у цієї недобанки їх усього 28 і вони не можуть дати їм раду :|
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:14

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Так поступят и др.
Ковид-21 отдыхает))
та ладно , МОНЯ ж работает только онлайн.
Позабудете о КЕШе , как о пережитке старого мира.
Вообще сейчас лучше держать нал или работать только с банками, которые находятся в радиусе не больше 100м. от дома или офиса. Уже на ради дохода, а ради стандартных банк. операций. Не получается забрать депоз. в одном банке. Вчера приехал, а у них обед. Обед не в отделении, а у кассира. Типа банк работает, а касса - нет. Нахрена такая гармонь. Пишите сразу обед с 13.00 до 14.00.
Сегодня приехал - не работают серверы, типа света нет, плохая связь. В др. банке та же проблема. Касса на обеде, а когда заработала касса - пропал свет.((
Одним словом пока получишь свой паёк, то больше денег на бензин потратишь. :(
Лучше пусть переходят все в онлайн.
Игорь Алексеевич
 
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