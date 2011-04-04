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Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Зазначається, що від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Утім, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... isyac.html
Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення
В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим. Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".
Игорь Алексеевич написав:Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення
В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим. Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".
Банка, де ніц не вирішиш без візиту до відділення - на будь-який чих гаряча лінія відправляє туди або у кращому випадку пропонує дати телефон відділення, щоб вони самі сказали йти до них. Восени перестали надходити ОТР-паролі: спочатку ледь вибив з ГЛ чому, потім довелося йти до відділення замовляти перевипуск картки, потім за 2 тижні знову йти, щоб її забрати, потім знову дзвонити на ГЛ, щоб знесли реєстрацію у ІБ, щоб з новою карткою я знову зміг зареєструватися і лише після цього все запрацювало. Усі ці муки були тому, що на субрахунку "Моїх заощаджень" застрягла валюта, яку ніяк не можна дістати без дійсної картки або робочого ІБ. Якби не працювало відділення, то я б її навіть з горя у магазині спустити не зміг би у цій ситуації. Я б ще зрозумів такий фінт вид Прихвата з його тисячами відділень, але у цієї недобанки їх усього 28 і вони не можуть дати їм раду
Игорь Алексеевич написав:Так поступят и др. Ковид-21 отдыхает))
та ладно , МОНЯ ж работает только онлайн. Позабудете о КЕШе , как о пережитке старого мира.
Вообще сейчас лучше держать нал или работать только с банками, которые находятся в радиусе не больше 100м. от дома или офиса. Уже на ради дохода, а ради стандартных банк. операций. Не получается забрать депоз. в одном банке. Вчера приехал, а у них обед. Обед не в отделении, а у кассира. Типа банк работает, а касса - нет. Нахрена такая гармонь. Пишите сразу обед с 13.00 до 14.00. Сегодня приехал - не работают серверы, типа света нет, плохая связь. В др. банке та же проблема. Касса на обеде, а когда заработала касса - пропал свет.(( Одним словом пока получишь свой паёк, то больше денег на бензин потратишь. Лучше пусть переходят все в онлайн.