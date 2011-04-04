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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1841184218431844

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00

МСС Аврора

Шановні, підскажіть, будь ласка, який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?
serzh
 
Повідомлень: 94
З нами з: 02.02.11
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  serzh написав:який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?

Там різні
chipmunk
 
Повідомлень: 9015
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
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  #<1 ... 1841184218431844
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