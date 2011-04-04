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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00
Шановні, підскажіть, будь ласка, який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?
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serzh
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:11
serzh написав:
який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?
Там різні
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chipmunk
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