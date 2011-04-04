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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00
МСС Аврора
Шановні, підскажіть, будь ласка, який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 02 лип, 2024 12:45
Україна має місяць, щоб уникнути дефолту - The Economist
Це станеться, якщо Уряд не зможе домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргів, - пише видання. Чи буде компроміс? Що буде якщо Україна оголосить дефолт і як це відобразиться на українцях? Пояснює Олег Пендзин економіст, член дискусійного клубу
00:00 Початок
01:00 "Загроза дефолту є"
02:04 Хто виграє від дефолту в Україні?
05:55 Як кредитори хочуть нажитися з України?
09:07 Інфляція буде збільшуватися?
11:31 "НБУ має чим стримувати падіння курсу"
14:25 Чи є потреба робити запаси?
14:49 Що з валютними резервами України?
15:31 Що буде з доларом?
16:39 Яким буде курс долара в кінці року?
19:53 "Ми живемо в постійному технічному дефолті"
20:29 "Деякі продукти дешевші, ніж рік тому"
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