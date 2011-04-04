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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1841184218431844

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 228
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
26
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00

МСС Аврора

Шановні, підскажіть, будь ласка, який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  serzh написав:який МСС при оплаті карткою на сайті Аврора?

Там різні
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:45

https://youtu.be/GuxLm4kUehE?si=SZ_f2dMde2klx0Rm

Україна має місяць, щоб уникнути дефолту - The Economist
Це станеться, якщо Уряд не зможе домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргів, - пише видання. Чи буде компроміс? Що буде якщо Україна оголосить дефолт і як це відобразиться на українцях? Пояснює Олег Пендзин економіст, член дискусійного клубу

00:00 Початок
01:00 "Загроза дефолту є"
02:04 Хто виграє від дефолту в Україні?
05:55 Як кредитори хочуть нажитися з України?
09:07 Інфляція буде збільшуватися?
11:31 "НБУ має чим стримувати падіння курсу"
14:25 Чи є потреба робити запаси?
14:49 Що з валютними резервами України?
15:31 Що буде з доларом?
16:39 Яким буде курс долара в кінці року?
19:53 "Ми живемо в постійному технічному дефолті"
20:29 "Деякі продукти дешевші, ніж рік тому"
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:21

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що регулятор буде вводити обмеження для переказів з картки на картку (вони ж р2р-перекази). Зараз тривають переговори з волонтерами, які оперують великими сумами грошей між картками.

Про це Андрій Пишний заявив на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

За його словами, НБУ хоче провадити свою політику зрозуміло й з думкою про тих, кого торкнеться рішення про ліміти на перекази.

Наразі відбуваються розмови з волонтерським середовищем, позиції волонтерів збирають та аналізують.

«Ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — сказав Пишний.

Раніше в НБУ повідомляли, що ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти до 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Вхідні транзакції обмежувати поки що не планували. Однак це не остаточне рішення.

Чому хочуть ввести обмеження
За даними Нацбанку, обсяги тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Для цього, зокрема, використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів р2р-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких роблять такі перекази, і середніх сум переказу в окремих банків-емітентів. Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ про виявлені дропи Довідка
Люди, які за винагороду надають зловмисникам / шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток / рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу.
— це понад 10 тисяч клієнтів лише за жовтень — грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4 000 скомпрометованих карток за цей самий період.

За оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає орієнтовно не менше 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати «у конвертах» тощо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що регулятор буде вводити обмеження для переказів з картки на картку (вони ж р2р-перекази). Зараз тривають переговори з волонтерами, які оперують великими сумами грошей між картками.

Буде суцільний Аккордбанк .... є з кого брати приклад .
Гроші залітають на ура, а ьягнуться по соломинці.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:59

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що регулятор буде вводити обмеження для переказів з картки на картку (вони ж р2р-перекази). Зараз тривають переговори з волонтерами, які оперують великими сумами грошей між картками.

Буде суцільний Аккордбанк .... є з кого брати приклад .
Гроші залітають на ура, а ьягнуться по соломинці.

Я общественности поражаюсь. За рубеж закрыли SWIFT, но оставили переводы по картам. "Перевести вообще никак нельзя! Ведь SWIFT закрыт, а про переводы по картам в моей деревне ещё не слышали". Внутри страны остаётся безлимитный и часто даже бесплатный СЭП, слегка прикрывают переводы по картам. "Катастрофа! Мы же постоянно переводим между картами в таких объёмах, что ограничение в 100к в месяц исходящих на одну карту крест на жизни ставит. Ведь иначе, чем по картам, переводить такие суммы не можем". Как-то определитесь :roll:

Кстати, ну допустим, что вся страна сплошные волонтёры. Зачем им столько именно карточными переводами пересылать?
moveton
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