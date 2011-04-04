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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1842184318441845

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 228
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
26
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:47

Вопрос по поводу анкеты клиента.

Есть ли возможность указать в этой анкете, что я одновременно являюсь и наёмным сотрудником, и ФОП?

(в моб.приложениях у банков есть поле "род деятельности", и там можно выбрать из списка либо "наёмный сотрудник", либо "ФОП", но не одновременно)

Может кто сталкивался, как это корректно обходится?

В первую очередь интересуют Монобанк, А-банк, Приватбанк, Сенс
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:30

Призначення платежу/переказу

Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ

Як Ви ставитеся до цих змін НБУ? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
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