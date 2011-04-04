greenozon написав:
подивився. загальний висновок - конспірологічне бла-бла-бла.
дійсно виникло питання, чому запросили юриста говорити про банківську систему, але коли пішли розмови, що банки крадуть гроші, які люди розмістили на рахунки - то стало зрозуміло
знову далеко не певен, що юрист правильно трактує законодавство, але перевіряти не буду - але зрозуміло, що все це несерйозно.
намагалися обговорити фундаментальні речі - як має проходити емісія взагалі. але знайти якийсь недоліки в існуючий системі набагато простіше, ніж придумати альтернативну. в цьому біда конспірологій - критикувати легко, але але поки альтернатив немає. хоча чому немає - в мусульманському світі банківська система працює якось без відсотку, але треба розбирати нюанси.
також цікава ідея 100% резервування коштів на рахунку. але щось підказує, що вона не життєва.
спроба обговорити фундаментальні питання з розряду теорії державних та банківських фінансів - але рівень знань авторів не відповідає складності цих питань. тому начебто намагаються просто про складне, але виходить що вони й самі не розуміють це складне