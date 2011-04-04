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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1842184318441845

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 228
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
26
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:47

Вопрос по поводу анкеты клиента.

Есть ли возможность указать в этой анкете, что я одновременно являюсь и наёмным сотрудником, и ФОП?

(в моб.приложениях у банков есть поле "род деятельности", и там можно выбрать из списка либо "наёмный сотрудник", либо "ФОП", но не одновременно)

Может кто сталкивался, как это корректно обходится?

В первую очередь интересуют Монобанк, А-банк, Приватбанк, Сенс
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:30

Призначення платежу/переказу

Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ

Як Ви ставитеся до цих змін НБУ? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:13

Re: Байки про банки і не тільки....

2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?
Ну як , не показуйте їх нікому . І з гаманця навіть не доставайте)


Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:53

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:32

  greenozon написав:

подивився. загальний висновок - конспірологічне бла-бла-бла.

дійсно виникло питання, чому запросили юриста говорити про банківську систему, але коли пішли розмови, що банки крадуть гроші, які люди розмістили на рахунки - то стало зрозуміло :D знову далеко не певен, що юрист правильно трактує законодавство, але перевіряти не буду - але зрозуміло, що все це несерйозно.

намагалися обговорити фундаментальні речі - як має проходити емісія взагалі. але знайти якийсь недоліки в існуючий системі набагато простіше, ніж придумати альтернативну. в цьому біда конспірологій - критикувати легко, але але поки альтернатив немає. хоча чому немає - в мусульманському світі банківська система працює якось без відсотку, але треба розбирати нюанси.

також цікава ідея 100% резервування коштів на рахунку. але щось підказує, що вона не життєва.

спроба обговорити фундаментальні питання з розряду теорії державних та банківських фінансів - але рівень знань авторів не відповідає складності цих питань. тому начебто намагаються просто про складне, але виходить що вони й самі не розуміють це складне 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:55

ось вам іще одна конспірологія :)



ps не забудьте щипачу доповісти!
greenozon
 
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