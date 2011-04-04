|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 лип, 2024 23:47
Вопрос по поводу анкеты клиента.
Есть ли возможность указать в этой анкете, что я одновременно являюсь и наёмным сотрудником, и ФОП?
(в моб.приложениях у банков есть поле "род деятельности", и там можно выбрать из списка либо "наёмный сотрудник", либо "ФОП", но не одновременно)
Может кто сталкивался, как это корректно обходится?
В первую очередь интересуют Монобанк, А-банк, Приватбанк, Сенс
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:30
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5552
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:27
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ
Як Ви ставитеся до цих змін НБУ? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4227
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 993 раз.
- Подякували: 1960 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:39
Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4327
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:13
2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?
Ну як , не показуйте їх нікому . І з гаманця навіть не доставайте)
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:53
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16394
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:32
greenozon написав:
подивився. загальний висновок - конспірологічне бла-бла-бла.
дійсно виникло питання, чому запросили юриста говорити про банківську систему, але коли пішли розмови, що банки крадуть гроші, які люди розмістили на рахунки - то стало зрозуміло
знову далеко не певен, що юрист правильно трактує законодавство, але перевіряти не буду - але зрозуміло, що все це несерйозно.
намагалися обговорити фундаментальні речі - як має проходити емісія взагалі. але знайти якийсь недоліки в існуючий системі набагато простіше, ніж придумати альтернативну. в цьому біда конспірологій - критикувати легко, але але поки альтернатив немає. хоча чому немає - в мусульманському світі банківська система працює якось без відсотку, але треба розбирати нюанси.
також цікава ідея 100% резервування коштів на рахунку. але щось підказує, що вона не життєва.
спроба обговорити фундаментальні питання з розряду теорії державних та банківських фінансів - але рівень знань авторів не відповідає складності цих питань. тому начебто намагаються просто про складне, але виходить що вони й самі не розуміють це складне
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6415
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:55
ось вам іще одна конспірологія
ps не забудьте щипачу доповісти!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16394
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 27 лип, 2024 00:04
lamal написав:
2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?
Ну як , не показуйте їх нікому . І з гаманця навіть не доставайте)
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Подякував
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4327
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|256468
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|119281
|
|
|18
|43816
|
|