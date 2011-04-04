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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 лип, 2024 03:32
2XL написав:
Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?
Скрізь досі є міняли, як правило емігранти: турки, араби. Якось в невеликому містечку поміняв в кафе у баристи, в банку ж дерли астрономічну комісію окрім курсу. У великих містах можна і обмінник знайти безкомісійний
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Visky
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