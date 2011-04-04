Додано: Суб 27 лип, 2024 13:45

greenozon написав: ось вам іще одна конспірологія







ps не забудьте щипачу доповісти! ось вам іще одна конспірологіяps не забудьте щипачу доповісти!

оце ви розкопали - там що не цитата, то перлще з початку, коли кажуть що з будь-яких закупок сплачується 20% ПДВ. це дуже стара перевірка на розуміння людиною що таке ПДВ. так в 1 гривні товару ПДВ не 20%, а 16,67%.друга цитата, яка відразу виказує що це багато фантазій. це фраза, що такого ще не було. так от, тут молоді немає, Яника застали майже усі - ось тоді у податковій був "беспредел". після цього такого не було й близько. пам'ятаєте/знаєте що таке "площадки"? отожтепер з приводу скільки крадуть. я вірю, що є оцінки, що бюджет втрачає 400 ярдів на махінаціях з ПДВ. хоча більш вірогідні втрати - скільки там 5 ярдів грн в місяць на "скрутках" плюс ще стільки ж на іншому - тому 100-120 ярдів грн на рік можливо, ну двісті. так це втрати бюджету!!! найбільше від цього виграють підприємці. податкова звісно має з цього якийсь зиск, але це відсотки від суми. тому оця фантазія про 400 ярдів, що вкрала податкова - це лише бажання привернути увагу, що немає ніякого зв'язку з дійсністю.якщо вам цікаво, то найбільші втрати ПДВ - це продаж в "чорну", за кеш. частково на контрабасі, коли завозять дешевше або іншу номенклатуру - але все пов'язане з пунктом першим. до речі, є ще одне протиріччя в цій балаканині - вони там кажуть про оце блокування ПДВ. так, зараз податкова перетворила це на годівничку від сумлінних платників, але причина цього блокування - боротьба якраз з цими скрутками, але зроблена трохи коряво. знаєте, що таке взагалі "скрутки"?й термін фіктивний ПДВ трохи некоректний. це з часів доелектроного ПДВ. зараз фіктивного ПДВ немає, але так, з'явилися "скрутки" - але навіть в "скрутках" ПДВ реальний.бачить скільки дуристика, що поясняти так довго?насправді не зустрічав нормальної аналітики на цифрах. а знаєте чому? бо це нецікаво. про те, як податкова краде 400 ярдів хтось послухає. а про те, як реально працює цей непростий механізм державних фінансів - це буде цікаве мені та ще парі форумчан. й все, іншим буде нецікаво. хоча обговорити ці темі було б цікаво, але хто ж там буде розбиратисятак й живемо