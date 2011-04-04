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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1843184418451846

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 228
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
26
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 03:32

  2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?

Скрізь досі є міняли, як правило емігранти: турки, араби. Якось в невеликому містечку поміняв в кафе у баристи, в банку ж дерли астрономічну комісію окрім курсу. У великих містах можна і обмінник знайти безкомісійний
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:45

  greenozon написав:ось вам іще одна конспірологія :)



ps не забудьте щипачу доповісти!

оце ви розкопали - там що не цитата, то перл :D

ще з початку, коли кажуть що з будь-яких закупок сплачується 20% ПДВ. це дуже стара перевірка на розуміння людиною що таке ПДВ. так в 1 гривні товару ПДВ не 20%, а 16,67%.

друга цитата, яка відразу виказує що це багато фантазій. це фраза, що такого ще не було. так от, тут молоді немає, Яника застали майже усі - ось тоді у податковій був "беспредел". після цього такого не було й близько. пам'ятаєте/знаєте що таке "площадки"? отож

тепер з приводу скільки крадуть. я вірю, що є оцінки, що бюджет втрачає 400 ярдів на махінаціях з ПДВ. хоча більш вірогідні втрати - скільки там 5 ярдів грн в місяць на "скрутках" плюс ще стільки ж на іншому - тому 100-120 ярдів грн на рік можливо, ну двісті. так це втрати бюджету!!! найбільше від цього виграють підприємці. податкова звісно має з цього якийсь зиск, але це відсотки від суми. тому оця фантазія про 400 ярдів, що вкрала податкова - це лише бажання привернути увагу, що немає ніякого зв'язку з дійсністю.

якщо вам цікаво, то найбільші втрати ПДВ - це продаж в "чорну", за кеш. частково на контрабасі, коли завозять дешевше або іншу номенклатуру - але все пов'язане з пунктом першим. до речі, є ще одне протиріччя в цій балаканині - вони там кажуть про оце блокування ПДВ. так, зараз податкова перетворила це на годівничку від сумлінних платників, але причина цього блокування - боротьба якраз з цими скрутками, але зроблена трохи коряво. знаєте, що таке взагалі "скрутки"?

й термін фіктивний ПДВ трохи некоректний. це з часів доелектроного ПДВ. зараз фіктивного ПДВ немає, але так, з'явилися "скрутки" - але навіть в "скрутках" ПДВ реальний.

бачить скільки дуристика, що поясняти так довго? :lol: насправді не зустрічав нормальної аналітики на цифрах. а знаєте чому? бо це нецікаво. про те, як податкова краде 400 ярдів хтось послухає. а про те, як реально працює цей непростий механізм державних фінансів - це буде цікаве мені та ще парі форумчан. й все, іншим буде нецікаво. хоча обговорити ці темі було б цікаво, але хто ж там буде розбиратися

так й живемо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках. Фінустанови очікують й на подальше зростання
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:20

  PUnder написав:
  2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?


Відправити їх додому, там поміняти на гривню і купити євро. В Німеччині вони нажаль нікому дуже не потрібні. В обмінці втратите нормально.
а "відправка додому" - що, безкоштовно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:18

Великі банки активно ріжуть дохідність гривневих депозитів на пів року

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... 310072024/
greenozon
 
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