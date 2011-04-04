Скрізь досі є міняли, як правило емігранти: турки, араби. Якось в невеликому містечку поміняв в кафе у баристи, в банку ж дерли астрономічну комісію окрім курсу. У великих містах можна і обмінник знайти безкомісійний
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Додано: Суб 27 лип, 2024 03:32
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:45
оце ви розкопали - там що не цитата, то перл
ще з початку, коли кажуть що з будь-яких закупок сплачується 20% ПДВ. це дуже стара перевірка на розуміння людиною що таке ПДВ. так в 1 гривні товару ПДВ не 20%, а 16,67%.
друга цитата, яка відразу виказує що це багато фантазій. це фраза, що такого ще не було. так от, тут молоді немає, Яника застали майже усі - ось тоді у податковій був "беспредел". після цього такого не було й близько. пам'ятаєте/знаєте що таке "площадки"? отож
тепер з приводу скільки крадуть. я вірю, що є оцінки, що бюджет втрачає 400 ярдів на махінаціях з ПДВ. хоча більш вірогідні втрати - скільки там 5 ярдів грн в місяць на "скрутках" плюс ще стільки ж на іншому - тому 100-120 ярдів грн на рік можливо, ну двісті. так це втрати бюджету!!! найбільше від цього виграють підприємці. податкова звісно має з цього якийсь зиск, але це відсотки від суми. тому оця фантазія про 400 ярдів, що вкрала податкова - це лише бажання привернути увагу, що немає ніякого зв'язку з дійсністю.
якщо вам цікаво, то найбільші втрати ПДВ - це продаж в "чорну", за кеш. частково на контрабасі, коли завозять дешевше або іншу номенклатуру - але все пов'язане з пунктом першим. до речі, є ще одне протиріччя в цій балаканині - вони там кажуть про оце блокування ПДВ. так, зараз податкова перетворила це на годівничку від сумлінних платників, але причина цього блокування - боротьба якраз з цими скрутками, але зроблена трохи коряво. знаєте, що таке взагалі "скрутки"?
й термін фіктивний ПДВ трохи некоректний. це з часів доелектроного ПДВ. зараз фіктивного ПДВ немає, але так, з'явилися "скрутки" - але навіть в "скрутках" ПДВ реальний.
бачить скільки дуристика, що поясняти так довго? насправді не зустрічав нормальної аналітики на цифрах. а знаєте чому? бо це нецікаво. про те, як податкова краде 400 ярдів хтось послухає. а про те, як реально працює цей непростий механізм державних фінансів - це буде цікаве мені та ще парі форумчан. й все, іншим буде нецікаво. хоча обговорити ці темі було б цікаво, але хто ж там буде розбиратися
так й живемо
Додано: Пон 29 лип, 2024 14:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках. Фінустанови очікують й на подальше зростання
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:20
Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:18
Великі банки активно ріжуть дохідність гривневих депозитів на пів року
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:55
Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними.
Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд. грн. (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках.
Ці наївні американці думають що корупційний режим цього не знає ?
З цієї "тіні" він має свої відкати і НІКОЛИ не стане боротись з нею. Скоріше знову підніме податки і тарифи для народу стікаючої кров'ю країни.
Додано: Суб 03 сер, 2024 16:59
Зняття готівки з валютного депозиту
Шановні колеги! Підкажіть, будь-ласка, які наразі є способи легального обходу обмежень в отриманні готівкової валюти після закінчення строку депозиту, що встановлений урядом на час військового стану? Колись, при Гонтаревій, спасались депозитними сертифікатами, Як тепер швидко забрати свої ж кошти?
Додано: Суб 03 сер, 2024 21:28
по-СЕП-ати по різних банках і знімати 100К в день
Додано: Суб 03 сер, 2024 21:48
валюту?
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:01
flysoulfly лише посвіфтити (наче на близьких родичів тепер можна крім себе), переказувати за кордон, зокрема Р2Р, чи поміняти на грн. Все зі збитками.
Інакше - ходити кожен раб. день до банки за пайкою.
Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
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