RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1843184418451846

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 228
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
26
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 03:32

  2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?

Скрізь досі є міняли, як правило емігранти: турки, араби. Якось в невеликому містечку поміняв в кафе у баристи, в банку ж дерли астрономічну комісію окрім курсу. У великих містах можна і обмінник знайти безкомісійний
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 27.04.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:45

  greenozon написав:ось вам іще одна конспірологія :)



ps не забудьте щипачу доповісти!

оце ви розкопали - там що не цитата, то перл :D

ще з початку, коли кажуть що з будь-яких закупок сплачується 20% ПДВ. це дуже стара перевірка на розуміння людиною що таке ПДВ. так в 1 гривні товару ПДВ не 20%, а 16,67%.

друга цитата, яка відразу виказує що це багато фантазій. це фраза, що такого ще не було. так от, тут молоді немає, Яника застали майже усі - ось тоді у податковій був "беспредел". після цього такого не було й близько. пам'ятаєте/знаєте що таке "площадки"? отож

тепер з приводу скільки крадуть. я вірю, що є оцінки, що бюджет втрачає 400 ярдів на махінаціях з ПДВ. хоча більш вірогідні втрати - скільки там 5 ярдів грн в місяць на "скрутках" плюс ще стільки ж на іншому - тому 100-120 ярдів грн на рік можливо, ну двісті. так це втрати бюджету!!! найбільше від цього виграють підприємці. податкова звісно має з цього якийсь зиск, але це відсотки від суми. тому оця фантазія про 400 ярдів, що вкрала податкова - це лише бажання привернути увагу, що немає ніякого зв'язку з дійсністю.

якщо вам цікаво, то найбільші втрати ПДВ - це продаж в "чорну", за кеш. частково на контрабасі, коли завозять дешевше або іншу номенклатуру - але все пов'язане з пунктом першим. до речі, є ще одне протиріччя в цій балаканині - вони там кажуть про оце блокування ПДВ. так, зараз податкова перетворила це на годівничку від сумлінних платників, але причина цього блокування - боротьба якраз з цими скрутками, але зроблена трохи коряво. знаєте, що таке взагалі "скрутки"?

й термін фіктивний ПДВ трохи некоректний. це з часів доелектроного ПДВ. зараз фіктивного ПДВ немає, але так, з'явилися "скрутки" - але навіть в "скрутках" ПДВ реальний.

бачить скільки дуристика, що поясняти так довго? :lol: насправді не зустрічав нормальної аналітики на цифрах. а знаєте чому? бо це нецікаво. про те, як податкова краде 400 ярдів хтось послухає. а про те, як реально працює цей непростий механізм державних фінансів - це буде цікаве мені та ще парі форумчан. й все, іншим буде нецікаво. хоча обговорити ці темі було б цікаво, але хто ж там буде розбиратися

так й живемо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках. Фінустанови очікують й на подальше зростання
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4241
З нами з: 14.09.13
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1962 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:20

  PUnder написав:
  2XL написав:Підкажіть, як найменше втратити з готівкових доларів у Німеччині?


Відправити їх додому, там поміняти на гривню і купити євро. В Німеччині вони нажаль нікому дуже не потрібні. В обмінці втратите нормально.
а "відправка додому" - що, безкоштовно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5190
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:18

Великі банки активно ріжуть дохідність гривневих депозитів на пів року

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... 310072024/
greenozon
 
Повідомлень: 16415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:55

Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними.
Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд. грн. (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках.
https://chamber.ua/ua/news/chomu-ukrain ... ekonomiku/
Ці наївні американці думають що корупційний режим цього не знає ?
З цієї "тіні" він має свої відкати і НІКОЛИ не стане боротись з нею. Скоріше знову підніме податки і тарифи для народу стікаючої кров'ю країни.
greenozon
 
Повідомлень: 16415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:59

Зняття готівки з валютного депозиту

Шановні колеги! Підкажіть, будь-ласка, які наразі є способи легального обходу обмежень в отриманні готівкової валюти після закінчення строку депозиту, що встановлений урядом на час військового стану? Колись, при Гонтаревій, спасались депозитними сертифікатами, Як тепер швидко забрати свої ж кошти?
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 01.01.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:28

  de Montaigne написав:Шановні колеги! Підкажіть, будь-ласка, які наразі є способи легального обходу обмежень в отриманні готівкової валюти після закінчення строку депозиту, що встановлений урядом на час військового стану? Колись, при Гонтаревій, спасались депозитними сертифікатами, Як тепер швидко забрати свої ж кошти?


по-СЕП-ати по різних банках і знімати 100К в день
greenozon
 
Повідомлень: 16415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:48

  greenozon написав:
  de Montaigne написав:Шановні колеги! Підкажіть, будь-ласка, які наразі є способи легального обходу обмежень в отриманні готівкової валюти після закінчення строку депозиту, що встановлений урядом на час військового стану? Колись, при Гонтаревій, спасались депозитними сертифікатами, Як тепер швидко забрати свої ж кошти?


по-СЕП-ати по різних банках і знімати 100К в день
валюту?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5190
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:01

flysoulfly лише посвіфтити (наче на близьких родичів тепер можна крім себе), переказувати за кордон, зокрема Р2Р, чи поміняти на грн. Все зі збитками.
Інакше - ходити кожен раб. день до банки за пайкою.
Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 27.04.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1843184418451846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 256513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 119327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 43838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.