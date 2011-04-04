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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:41
Visky написав:flysoulfly
лише посвіфтити (наче на близьких родичів тепер можна крім себе), переказувати за кордон, зокрема Р2Р, чи поміняти на грн. Все зі збитками.
Інакше - ходити кожен раб. день до банки за пайкою.
так отож
Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 00:08
А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму? І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?
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