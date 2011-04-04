так отож
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:41
так отож
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:08
А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму? І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:37
Не, на крупную не получится. Минфин старается не увлекаться валютными рисками и продаёт только на неполные 10 лям $ в месяц да и те двумя отдельными порциями.
Только за доллары и есть. В каком это году требовали за гривны?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|