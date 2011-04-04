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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1844184518461847

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 229
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
27
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:41

  Visky написав:flysoulfly лише посвіфтити (наче на близьких родичів тепер можна крім себе), переказувати за кордон, зокрема Р2Р, чи поміняти на грн. Все зі збитками.
Інакше - ходити кожен раб. день до банки за пайкою.
так отож

Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:08

А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму? І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:37

  Visky написав:А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму?

Не, на крупную не получится. Минфин старается не увлекаться валютными рисками и продаёт только на неполные 10 лям $ в месяц да и те двумя отдельными порциями.

  Visky написав:І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?

Только за доллары и есть. В каком это году требовали за гривны? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?

деякі брокери пропонують валютні і за грн
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