Додано: Нед 04 сер, 2024 15:01

de Montaigne написав: Тому і цікавився, чи практикують форумчани якісь кошерні метоʼди виводу власних коштів без щоденних танців з бубнами? Тому і цікавився, чи практикують форумчани якісь кошерні метоʼди виводу власних коштів без щоденних танців з бубнами?

flysoulfly написав: de Montaigne

Укрексім ще й погрожував відділення зовсім позачиняти, щоб не витрачатися на генератори "Держбанк'нах Укрексім ще й погрожував відділення зовсім позачиняти, щоб не витрачатися на генератори"Держбанк'нах

Та не, вроде, за два года ничего не изменилось. Или условно бесплатно по 100к в рабочий день со счёта обналичивать или платно переводить с банкозависимыми тарифами. Причём исходящий SWIFT не каждый банк и позволит.FYI, именно ОВГЗ после покупки в одном банке можно перевести в другой и получать выплаты там. Это тоже можно назвать способом вывода валюты из первого банка. Я так даже делал. Поскольку за такой перевод комис фиксированный, то получилось гораздо дешевле, чем процентный за SWIFT. Не знаю насколько этот способ можно назвать быстрым, но во всяком случае время его выполнения не зависит от суммы. Но это после депо ОВГЗ покупать ещё раз придётся.Ну не нужно так огульно о госбанках. Если устраивает ОВГЗ покупать с первичного аукциона, то пока ещё государственные Ощад и Укргаз - это неплохие варианты. И цены ближе к аукционным, чем на вторичке и валютных карт с отдельными счетами можно открывать пачку. У Укргаза с валютных и обнал для бесплатности предварительного депозита не требует, хотя и не запрещает. Другой вопрос, что если валюта уже упала на одну карту, то толку с этой пачки не много. Укргаз точно не даёт между своими картами валюту переводить. Может в Ощаде можно, не пробовал.