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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1844184518461847

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 229
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
27
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:41

  Visky написав:flysoulfly лише посвіфтити (наче на близьких родичів тепер можна крім себе), переказувати за кордон, зокрема Р2Р, чи поміняти на грн. Все зі збитками.
Інакше - ходити кожен раб. день до банки за пайкою.
так отож

Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:08

А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму? І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:37

  Visky написав:А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму?

Не, на крупную не получится. Минфин старается не увлекаться валютными рисками и продаёт только на неполные 10 лям $ в месяц да и те двумя отдельными порциями.

  Visky написав:І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?

Только за доллары и есть. В каком это году требовали за гривны? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?

деякі брокери пропонують валютні і за грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:52

  Visky написав:flysoulfly лише посвіфтити (наче на близьких родичів тепер можна крім себе), переказувати за кордон, зокрема Р2Р, чи поміняти на грн. Все зі збитками.
Інакше - ходити кожен раб. день до банки за пайкою.
Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?

Ні, питання виникло якраз з упередженням. Запропонували у двох банках придбати військові валютні облігації. В Укрексімбанку після погашення тіло разом з останнім купоном зараховують на рахунок, звідки вивести їх можна лише із комісом у 0,8%. Відтак єдиний варіант - перекидувати на коросткострокове депо (мінімальне - трьохмісячне), по закінченню якого знімати кожного дня. Тому і цікавився, чи практикують форумчани якісь кошерні метоʼди виводу власних коштів без щоденних танців з бубнами?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 11:10

de Montaigne
Укрексім ще й погрожував відділення зовсім позачиняти, щоб не витрачатися на генератори :twisted: "Держбанк'нах
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:01

  de Montaigne написав:Тому і цікавився, чи практикують форумчани якісь кошерні метоʼди виводу власних коштів без щоденних танців з бубнами?

Та не, вроде, за два года ничего не изменилось. Или условно бесплатно по 100к в рабочий день со счёта обналичивать или платно переводить с банкозависимыми тарифами. Причём исходящий SWIFT не каждый банк и позволит.

FYI, именно ОВГЗ после покупки в одном банке можно перевести в другой и получать выплаты там. Это тоже можно назвать способом вывода валюты из первого банка. Я так даже делал. Поскольку за такой перевод комис фиксированный, то получилось гораздо дешевле, чем процентный за SWIFT. Не знаю насколько этот способ можно назвать быстрым, но во всяком случае время его выполнения не зависит от суммы. Но это после депо ОВГЗ покупать ещё раз придётся.

  flysoulfly написав:de Montaigne
Укрексім ще й погрожував відділення зовсім позачиняти, щоб не витрачатися на генератори :twisted: "Держбанк'нах

Ну не нужно так огульно о госбанках. Если устраивает ОВГЗ покупать с первичного аукциона, то пока ещё государственные Ощад и Укргаз - это неплохие варианты. И цены ближе к аукционным, чем на вторичке и валютных карт с отдельными счетами можно открывать пачку. У Укргаза с валютных и обнал для бесплатности предварительного депозита не требует, хотя и не запрещает. Другой вопрос, что если валюта уже упала на одну карту, то толку с этой пачки не много. Укргаз точно не даёт между своими картами валюту переводить. Может в Ощаде можно, не пробовал.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, один немец из Германии хочет перевести мне 150-200 евро. Предлагает через MoneyGram. Я в этой теме не силен, вопрос для меня новый, но я думаю, что это не самый дешёвый способ.
Но, если немец соглашается на этот вариант, то пусть так.
Для меня вопрос в выборе укр. банка для получения, где бы была минимальная вероятность задавания мне вопросов и возможность все сделать онлайн.
Что можете подсказать?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:08

  la9 написав:Коллеги, один немец из Германии хочет перевести мне 150-200 евро. Предлагает через MoneyGram. Я в этой теме не силен, вопрос для меня новый, но я думаю, что это не самый дешёвый способ.
Но, если немец соглашается на этот вариант, то пусть так.
Для меня вопрос в выборе укр. банка для получения, где бы была минимальная вероятность задавания мне вопросов и возможность все сделать онлайн.
Что можете подсказать?


ну за эту сумму вы никому не понадобитесь, а получить можно в моно, а-банке...
S i m
 
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