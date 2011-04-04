так отож
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?Цікаво, що у людей лише перед погашенням виникає питання: як?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:41
так отож
може, депозит багаторічний, на кшталт тих в колишній Альфі на 5 років: по валюті були непагані відсотки. Хто тоді знав, що в серпні 2024 будуть обмеження на зняття?
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:08
А доларові ОВДП зараз купити можна на велику суму? І чи є пряма покука зa $, чи як і раніше за грн?
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:37
Не, на крупную не получится. Минфин старается не увлекаться валютными рисками и продаёт только на неполные 10 лям $ в месяц да и те двумя отдельными порциями.
Только за доллары и есть. В каком это году требовали за гривны?
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:52
Ні, питання виникло якраз з упередженням. Запропонували у двох банках придбати військові валютні облігації. В Укрексімбанку після погашення тіло разом з останнім купоном зараховують на рахунок, звідки вивести їх можна лише із комісом у 0,8%. Відтак єдиний варіант - перекидувати на коросткострокове депо (мінімальне - трьохмісячне), по закінченню якого знімати кожного дня. Тому і цікавився, чи практикують форумчани якісь кошерні метоʼди виводу власних коштів без щоденних танців з бубнами?
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:10
de Montaigne
Укрексім ще й погрожував відділення зовсім позачиняти, щоб не витрачатися на генератори "Держбанк'нах
Додано: Нед 04 сер, 2024 15:01
Та не, вроде, за два года ничего не изменилось. Или условно бесплатно по 100к в рабочий день со счёта обналичивать или платно переводить с банкозависимыми тарифами. Причём исходящий SWIFT не каждый банк и позволит.
FYI, именно ОВГЗ после покупки в одном банке можно перевести в другой и получать выплаты там. Это тоже можно назвать способом вывода валюты из первого банка. Я так даже делал. Поскольку за такой перевод комис фиксированный, то получилось гораздо дешевле, чем процентный за SWIFT. Не знаю насколько этот способ можно назвать быстрым, но во всяком случае время его выполнения не зависит от суммы. Но это после депо ОВГЗ покупать ещё раз придётся.
Ну не нужно так огульно о госбанках. Если устраивает ОВГЗ покупать с первичного аукциона, то пока ещё государственные Ощад и Укргаз - это неплохие варианты. И цены ближе к аукционным, чем на вторичке и валютных карт с отдельными счетами можно открывать пачку. У Укргаза с валютных и обнал для бесплатности предварительного депозита не требует, хотя и не запрещает. Другой вопрос, что если валюта уже упала на одну карту, то толку с этой пачки не много. Укргаз точно не даёт между своими картами валюту переводить. Может в Ощаде можно, не пробовал.
Додано: Вів 06 сер, 2024 22:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Коллеги, один немец из Германии хочет перевести мне 150-200 евро. Предлагает через MoneyGram. Я в этой теме не силен, вопрос для меня новый, но я думаю, что это не самый дешёвый способ.
Но, если немец соглашается на этот вариант, то пусть так.
Для меня вопрос в выборе укр. банка для получения, где бы была минимальная вероятность задавания мне вопросов и возможность все сделать онлайн.
Что можете подсказать?
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:08
ну за эту сумму вы никому не понадобитесь, а получить можно в моно, а-банке...
Додано: Сер 07 сер, 2024 04:10
Re: Байки про банки і не тільки....
А будет ли разница между получением в евро с дальнейшей конвертацией в грн или же сразу получение в грн по курсу конвертации MoneyGram?
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