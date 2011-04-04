свійжий депо-огляд
є цікавинки
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:22
свійжий депо-огляд
є цікавинки
Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:46
Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:33
💪 OBOZ вирішив перерахувати гроші українських державних банківських топів і склав «рейтинг» місячних зарплат за липень:
🏪 голова правління ПриватБанку Герхард Бьош — 2,47 млн грн;
👛 голова правління Ощадбанку Сергій Наумов — 1,1 млн грн;
🚢 голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко — 1 млн грн;
🧠 голова правління Sense Bank Олексій Ступак — 908 тис грн;
🏦 голова НБУ Андрій Пишний — 628,9 тис грн;
🏦 перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова — 493,8 тис грн;
🔥 голова правління Укргазбанку Родіон Морозов — 475 тис грн.
|