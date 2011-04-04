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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:22
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greenozon
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:46
greenozon написав:
https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-70824/
свійжий депо-огляд
є цікавинки
цікавинки... - це скільки "чистими" буде залишатися після підвищення податків/зборів... (з вересня? )
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:33
💪 OBOZ вирішив перерахувати гроші українських державних банківських топів і склав «рейтинг» місячних зарплат за липень:
🏪 голова правління ПриватБанку Герхард Бьош — 2,47 млн грн;
👛 голова правління Ощадбанку Сергій Наумов — 1,1 млн грн;
🚢 голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко — 1 млн грн;
🧠 голова правління Sense Bank Олексій Ступак — 908 тис грн;
🏦 голова НБУ Андрій Пишний — 628,9 тис грн;
🏦 перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова — 493,8 тис грн;
🔥 голова правління Укргазбанку Родіон Морозов — 475 тис грн.
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greenozon
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:20
greenozon написав:
💪 OBOZ вирішив перерахувати гроші українських державних банківських топів і склав «рейтинг» місячних зарплат за липень:
🏪 голова правління ПриватБанку Герхард Бьош — 2,47 млн грн;
👛 голова правління Ощадбанку Сергій Наумов — 1,1 млн грн;
🚢 голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко — 1 млн грн;
🧠 голова правління Sense Bank Олексій Ступак — 908 тис грн;
🏦 голова НБУ Андрій Пишний — 628,9 тис грн;
🏦 перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова — 493,8 тис грн;
🔥 голова правління Укргазбанку Родіон Морозов — 475 тис грн.
А на ЗСУ вони перераховують?
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Investor_K
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:06
Investor_K написав:
А на ЗСУ вони перераховують?
там військовий збір, вони вважають , що цього достатньо
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Goodman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:28
Goodman написав: Investor_K написав:
А на ЗСУ вони перераховують?
там військовий збір, вони вважають , що цього достатньо
Могли б і підкинути ще
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Investor_K
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Додано: Нед 11 сер, 2024 11:01
Investor_K вони значно пересираються від своїх робіт, слідують умовам контракту , де про донати - ні слова.
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Goodman
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Додано: Нед 11 сер, 2024 21:17
А по закінченню депо в грн можна отримати тільки до 100к чи всю, якщо більше? Подякую
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valya
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Додано: Нед 11 сер, 2024 21:32
valya написав:
А по закінченню депо в грн можна отримати тільки до 100к чи всю, якщо більше? Подякую
Смотря что такое "отримати". СЭПнуть дадут произвольную сумму. А на обнал лимит НБУ не зависит от источника появления денег на счёте (в т.ч. депозитном).
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moveton
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Додано: Нед 11 сер, 2024 21:49
moveton
Чи немає ліміту 100к в день? І чи стосується це депогрн?
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valya
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