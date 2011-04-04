RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1846184718481849>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 231
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:22

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-70824/

свійжий депо-огляд
є цікавинки :)
greenozon
 
Повідомлень: 16440
З нами з: 01.06.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:46

  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-70824/
свійжий депо-огляд
є цікавинки :)

цікавинки... - це скільки "чистими" буде залишатися після підвищення податків/зборів... (з вересня? )
flysoulfly
 
Повідомлень: 5233
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:33

💪 OBOZ вирішив перерахувати гроші українських державних банківських топів і склав «рейтинг» місячних зарплат за липень:

🏪 голова правління ПриватБанку Герхард Бьош — 2,47 млн грн;
👛 голова правління Ощадбанку Сергій Наумов — 1,1 млн грн;
🚢 голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко — 1 млн грн;
🧠 голова правління Sense Bank Олексій Ступак — 908 тис грн;
🏦 голова НБУ Андрій Пишний — 628,9 тис грн;
🏦 перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова — 493,8 тис грн;
🔥 голова правління Укргазбанку Родіон Морозов — 475 тис грн.
greenozon
 
Повідомлень: 16440
З нами з: 01.06.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:20

  greenozon написав:💪 OBOZ вирішив перерахувати гроші українських державних банківських топів і склав «рейтинг» місячних зарплат за липень:

🏪 голова правління ПриватБанку Герхард Бьош — 2,47 млн грн;
👛 голова правління Ощадбанку Сергій Наумов — 1,1 млн грн;
🚢 голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко — 1 млн грн;
🧠 голова правління Sense Bank Олексій Ступак — 908 тис грн;
🏦 голова НБУ Андрій Пишний — 628,9 тис грн;
🏦 перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова — 493,8 тис грн;
🔥 голова правління Укргазбанку Родіон Морозов — 475 тис грн.

А на ЗСУ вони перераховують?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9949
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:А на ЗСУ вони перераховують?

там військовий збір, вони вважають , що цього достатньо
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6656
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:28

  Goodman написав:
  Investor_K написав:А на ЗСУ вони перераховують?

там військовий збір, вони вважають , що цього достатньо

Могли б і підкинути ще
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9949
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:01

Investor_K вони значно пересираються від своїх робіт, слідують умовам контракту , де про донати - ні слова.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6656
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:17

Re: Байки про банки і не тільки....

А по закінченню депо в грн можна отримати тільки до 100к чи всю, якщо більше? Подякую
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 31.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:32

  valya написав:А по закінченню депо в грн можна отримати тільки до 100к чи всю, якщо більше? Подякую

Смотря что такое "отримати". СЭПнуть дадут произвольную сумму. А на обнал лимит НБУ не зависит от источника появления денег на счёте (в т.ч. депозитном).
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:49

moveton
Чи немає ліміту 100к в день? І чи стосується це депогрн?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 31.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1846184718481849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 260010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 122996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 45932
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.