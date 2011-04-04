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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 сер, 2024 21:53
valya написав:moveton
Чи немає ліміту 100к в день? І чи стосується це депогрн?
На что именно нет лимита? На перечисление денег лимитов нет (хотя могут быть банковские комисы). Обнал - 100к грн в день в том числе и тех денег, что вернулись с депо.
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