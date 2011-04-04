Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.
«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.
Обмеження будуть такі: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.