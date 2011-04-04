На что именно нет лимита? На перечисление денег лимитов нет (хотя могут быть банковские комисы). Обнал - 100к грн в день в том числе и тех денег, что вернулись с депо.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 сер, 2024 21:53
Додано: Сер 14 сер, 2024 22:32
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:11
Re: Байки про банки і не тільки....
в принципі теж варіант розбагатіти - позичити гроші, а потім їх не віддавати але треба уважно дивитися, в кого позичаєш. а взагалі інвестувати на позичені кошти, як на мене - дуже ризикована стратегія
ІВК у нас теж позичив 5 млрд дол з депозитів населення. й нічого вже скоро десять років, як не можуть повернути...
так й живемо
Додано: Нед 18 сер, 2024 13:14
БСУ схлопується....
Сумарно з початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень українських банків стала меншою на 1,6 тис. точок.
Додано: Пон 19 сер, 2024 06:03
Я б рахував трохи по іншому,тому що чим менше населення і бізнесу тим менше відділеннь банків,цеж бізнес а не політика-якщо треба мобілізувати 500 тис проте немає грошей,все одно треба мобілізувати.
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