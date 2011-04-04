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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1846184718481849

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 231
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:53

  valya написав:moveton
Чи немає ліміту 100к в день? І чи стосується це депогрн?

На что именно нет лимита? На перечисление денег лимитов нет (хотя могут быть банковские комисы). Обнал - 100к грн в день в том числе и тех денег, что вернулись с депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:32

НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.

«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.

Обмеження будуть такі: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Це не моя проблема, – Роберт Кійосакі розповів про особистий борг на понад 1 мільярд доларів

в принципі теж варіант розбагатіти - позичити гроші, а потім їх не віддавати :D але треба уважно дивитися, в кого позичаєш. а взагалі інвестувати на позичені кошти, як на мене - дуже ризикована стратегія

ІВК у нас теж позичив 5 млрд дол з депозитів населення. й нічого вже скоро десять років, як не можуть повернути...

так й живемо
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:14

БСУ схлопується....

Сумарно з початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень українських банків стала меншою на 1,6 тис. точок.

https://bin.ua/news/finance/banking/317 ... na-23.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 06:03

  greenozon написав:БСУ схлопується....

Сумарно з початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень українських банків стала меншою на 1,6 тис. точок.

https://bin.ua/news/finance/banking/317 ... na-23.html

Я б рахував трохи по іншому,тому що чим менше населення і бізнесу тим менше відділеннь банків,цеж бізнес а не політика-якщо треба мобілізувати 500 тис проте немає грошей,все одно треба мобілізувати.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:46

Добрый день.
Подскажите какой картой лучше платить на данный момент при покупке на aliexpress?
Когда-то Алкой платил, но то было уже давненько, условия то меняются.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:44

  slktym007 написав:Добрый день.
Подскажите какой картой лучше платить на данный момент при покупке на aliexpress?
Когда-то Алкой платил, но то было уже давненько, условия то меняются.

Какую цель преследуете вопрошая? Платить долларовой картой почти любого банка выбирая оплату в долларах и все будет кошерно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  slktym007 написав:Подскажите какой картой лучше платить на данный момент при покупке на aliexpress?
что подразумевает "лучше", курс конвертации/кешбек/ваш вариант?
Если что, Сенс даёт кешбек за оплату на Али 1,5% кредитка, 1% дебетовая (нужно выбрать данную категорию)
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