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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2024 22:47
slktym007 написав:
Курс конвертации доллар-гривна имелось ввиду
смотрите карточные курсы банков.
Я в пятницу оплачивал с карты привата по курсу 41,32 (сейчас 41,49)
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