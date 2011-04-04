смотрите карточные курсы банков.
Я в пятницу оплачивал с карты привата по курсу 41,32 (сейчас 41,49)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2024 22:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:44
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Лідери банківського ринку в першій половині 2024 року
На вашу думку, чому не відбулося суттєвих змін в ТОП-5. І чому саме цим банкам населення довіряє свої гроші?
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:49
В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
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