Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ось механізм як воно буде працювати на 3 млрд: «Кешбек нараховується в розмірі 10 % вартості товарів українського виробництва, придбаних покупцем у попередньому (звітному) місяці. Сума кешбеку одному покупцю за придбані у попередньому місяці товари українського виробництва не може бути меншою, ніж 2 гривні, та не може перевищувати 3000 гривень.»
До речі, про кешбек… Якщо я правильно читаю додаток то цим рішенням Уряд «розпакує» банківську таємниці і отримає всю інформацію по руху грошей на картці/рахунку тих фізиків, хто захоче прийняти участь))) В тому числі податкова)
slktym007 написав:В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
А как видно, что списало именно по такому курсу? Сообщение такое прислало? По сумме уменьшения баланса на карте сразу после покупки курс не определить потому, что может быть и блокировка нескольких процентов сверху от суммы покупки, которую потом возвращают. Например, Укргаз так практикует. Так-то курс продажи по картам 41.55 на сегодня.
Наприклад, при розрахунку гривневою карткою у валюті, відмінній від євро (EUR), буде проведено конвертацію цієї валюти у євро (EUR), згідно з курсом МПС і списано з рахунку в гривні (UAH) за курсом встановленим банком.
Т.е. та же система, что и у Тазика. Но я думал, что раз они курс доллара пишут, то он из этой формулы и выводится. Может и нет.